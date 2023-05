Tragedia ad Artena: un neonato di due mesi trovato morto nella culla

Tragedia ad Artena: un neonato di due mesi è stato trovato morto nella culla dai genitori. I due hanno chiamato i soccorsi ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La madre aveva allattato il bambino e poi lo aveva coricato nella culla. Intorno alle due di notte, la donna si è accorta che il piccolo non respirava. Insieme al padre del bambino, hanno tentato di rianimarlo ma inutilmente. A quel punto hanno chiamato il 112. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto far altro se non constatare la morte del piccolo.

Le cause

Sulla morte del piccolo stanno indagando i Carabinieri di Artena e quelli della compagnia di Colleferro. Il corpo del piccolo non presenta segni di violenza e non aveva avuto problemi di salute. Tuttavia è stata disposta l'autopsia. Tra le ipotesi sulle cause della morte un rigurgito improvviso o un problema di respirazione.

Non si esclude neanche la cosiddetta “Sids Sids”, ovvero “Sudden infant death syndrome”, chiamata in italiano “la morte in culla”. Si tratta di casi di morti improvvise e prive di spiegazione dei neonati. I casi si registrano soprattutto nei primi cinque mesi di vita.