Martedì, 27 ottobre 2020 - 18:15:00 Tragedia sulla Metro C: cade sui binari, poi viene travolto e ucciso dal treno L'incidente alla fermata Bolognetta, in zona Borgata Finocchio: la linea verde interrotta per oltre 6 ore

Tragedia sulla Metro C di Roma: un uomo è stato travolto e ucciso da un convoglio della metropolitana alle 10 di martedì mattina nella fermata Bolognetta, in zona Borgata Finocchio. La vittima, poco prima dell'impatto, era caduto sui binari rimanendo incastrato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i poliziotti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La vittima era senza documenti. A causa dell'intervento dei sanitari prima, e delle autorità per i rilievi poi, la circolazione sulla Metro C è stata interrotta per circa 6 ore sulla tratta San Giovanni-Alessandrino con l'attivazione dei bus navetta fra Centocelle e Pantano. La normale circolazione è stata ripristinata intorno alle 16:30.