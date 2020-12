Roma

Martedì, 1 dicembre 2020 - 12:03:00 Tragedia sulla Pontina: scende dall'auto guasta, tir lo travolge. Morto 43enne L'incidente mortale alle 5:30 all'altezza del chilometro 26, in direzione Roma. Traffico in tilt per la chiusura della carreggiata

Incidente stradale mortale alle 5.30 su via Pontina, tra il km 26 e 27, in direzione Roma. A perdere la vita un uomo italiano di 43 anni investito da un tir Iveco guidato da un 41enne. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto pattuglie del gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e la viabilità: secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe investito il 43enne che era uscito dall'abitacolo per un guasto e si era fermato presso una banchina laterale. L'Anas ha temporaneamente chiuso la carreggiata in direzione Roma, mandando in tilt il traffico: le auto sono provvisoriamente deviate al km 35,100 in direzione Laurentina. La carreggiata è stata riaperta solamente poco dopo le 12.