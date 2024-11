Tragico scontro tra due Volanti della Polizia di Stato: muore un agente di 32 anni, feriti i due conducenti

Tragico incidente stradale tra due volanti della Polizia di Stato in via dei Monfortani, nel quartiere romano di Monte Mario. A perdere la vita un agente, mentre altri tre colleghi sono rimasti feriti. E' accaduto alle 5,30 del mattino.

Da una prima ricostruzione l'incidente sarebbe accaduto fra una pattuglia che si stava recando in altro luogo per una rissa e un'altra del distretto Primavalle che stava portando in questura un fermato.

Il giovane agente era in servizio al Distretto Primavalle

La vittima, che lavorava al distretto Primavalle, era a bordo di una delle pattuglie ed è morto sul colpo; feriti anche i due conducenti, un uomo portato all'ospedale Santo Spirito e una donna al San Camillo. Mentre è stato portato al San Filippo Neri l'altro passeggero, presumibilmente il fermato.



Le strade chiuse peri rilievi

Per i rilievi sono state chiuse per tutta la mattina viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale direzione Torrevecchia, e via dell’Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri per i rilievi e la viabilità in zona.

Il presidente del Senato La Russa: “Condoglianze alla famiglia dell'agente”

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione". Lo scrive su Fb il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Conestà (Mosap): «Addolorati, pronti a sostenere qualsiasi iniziativa»

"Il risveglio di oggi per noi poliziotti è stato amaro. Un giovane collega di appena 30 anni, in servizio alle volanti del commissariato Primavalle, è morto in seguito ad un tragico schianto con un’altra vettura della polizia, in zona Torrevecchia Monfortani. Lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverati in gravi condizioni. Lo fa sapere Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

Il sindacato Sulpl: “Le donne e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale si stringono al dolore della famiglia e dei colleghi”

"Esprimiamo cordoglio per il giovane collega della polizia di stato, l'ennesima vittima del dovere caduta nel compimento o del proprio servizio. Garantire la sicurezza espone i lavoratori a rischi quotidiani, specialmente nelle grandi metropoli, troppo spesso sottovalutati dalle istituzioni. Le donne e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale si stringono al dolore della famiglia e dei colleghi". Così Marco Milani, segretario romano del Sulpl, il sindacato della polizia locale di Roma Capitale.