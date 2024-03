Trasformazione digitale, ecco Assodigit il "Nord" per tutte le aziende

Sbarca in Italia Assodigit, la nuova associazione dedicata a supportare le piccole e medie imprese italiane nella loro trasformazione digitale. Assodigit nasce dalla volontà di un gruppo di esperti del settore digitale, definiti soci innovatori.

L'obiettivo? Rendere accessibili le opportunità offerte dalla digitalizzazione alle PMI Italiane.

Il presidente di Assodigit

Queste le parole di Giovanni Cinquegrana, il Presidente di Assodigit: "Crediamo in un approccio olistico alla trasformazione digitale dove strategia, innovazione e formazione concorrono al fine di trasformare le sfide del digitale in opportunità per una crescita sostenibile e scalabile”. "Come soci innovatori abbiamo aderito a questa iniziativa perché crediamo fortemente nella potenza del network e in particolar modo nel settore della trasformazione digitale che sta vivendo un cambiamento molto repentino”, ha aggiunto Ettore De Liberato, Socio Innovatore.

Gli obiettivi

L'obiettivo di Assodigit è duplice: da un lato, fornire alle aziende gli strumenti e le conoscenze necessarie per navigare con successo nel mondo digitale; dall'altro, creare una community di professionisti e imprenditori che possano scambiarsi esperienze, soluzioni e successi. L'associazione beneficia dell'expertise dei soci fondatori in aree critiche per il successo della trasformazione digitale: Ciro Di Simone porta visione strategica come vicepresidente; Alessandro Ferlito migliora l'engagement attraverso le relazioni con gli stakeholder; Antonio Amore eleva l'estetica e l'identità visiva come Art Director; Luca Rallo amplifica la nostra voce con le sue capacità in Public Relations;Francesco Russo ottimizza il talento interno guidando le risorse umane; Andrea Cecinelli garantisce che le nostre iniziative siano solidamente ancorate in una cornice legale.

Le iniziative in campo

Attraverso una serie di iniziative, tra cui workshop, seminari, e consulenze personalizzate, Assodigit si propone come punto di riferimento per tutte quelle imprese che desiderano innovarsi e crescere grazie alle nuove tecnologie, come espresso anche nel manifesto, una dichiarazione di intenti e di punti cardine alla base del quadro sinergico di una serie di ambiti sempre più interconnessi e tecnologicamente avanzati. Per maggiori informazioni su Assodigit e sulle sue future attività, visitate il sito ufficiale assodigit.it o i social media LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter.