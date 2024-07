Trasporti, quattro ore di sciopero mettono in ginocchio la Capitale

Quattro ore di sciopero trasporti mettono in ginocchio la Capitale. Una situazione pazzesca, con un'adesione abbastanza alta dei dipendenti Atac e Cotral ha visto Roma scoppiare a causa dell'agitazione.

Metro ferme, bus col contagocce, traffico impazzito. Il tutto con l'allerta caldo che brucia la Città Eterna.

La situazione

L'agitazione è iniziata alle 8.30 e terminerà alle 12,30. Quattro ore in cui si è vista la riduzione di treni circolanti; le Metro B/B1: chiusa; Metro C: chiusa e la Ferrovia Termini-Centocelle: chiusa. Per Bus e tram forti rallentamenti e caos alle fermate.

Sotto il sole

Uno sciopero che va a complicare la situazione di una città alle prese con mille cantieri e chiusure, con un caldo bestiale che proprio oggi, giovedì 18 luglio, vede il bollino arancione per le temerature africane.