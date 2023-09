Trasporti Roma, abbonamenti Metrebus a 50 euro all'anno per gli under 19

Trasporti pubblici: dal 7 settembre i cittadini romani di età inferiore ai 19 anni avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale Metrebus per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro.

I ragazzi potranno accedere all’agevolazione tramite il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni. Lo stanziamento complessivo approvato dalla Giunta, su proposta dell’Assemblea capitolina, è di circa 8 milioni di euro.

Con 4 euro al mese, viaggi illimitati

"Grazie alle delibera appena approvata - ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - abbatteremo il costo del Tpl per i nostri ragazzi in modo davvero significativo. Con 50 euro di spesa, praticamente 4 euro al mese, si avrà un acceso illimitato a tutto il Tpl, con un abbattimento rilevante del costo dell'abbonamento, prima legato all'Isee. Crediamo che questa sia un tassello della nostra strategia per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale".