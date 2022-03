Trasporti Roma al collasso: metro B1 bloccata per 2 ore: “Non ci sono treni”

Anche oggi, giovedì 10 marzo la linea B1 della metropolitana di Roma ha subito uno stop di oltre 2 ore, dalle 7 alle 9.30, la fascia di frequenza di punta della mattina tra studenti e lavoratori.

Lo stop della tratta - il prolungamento della linea B fino a piazzale Jonio attivo da 10 anni - è stato causato dalla mancanza di treni a disposizione. Nelle ultime settimane non è la prima volta che accade e prevedibilmente non sarà' l'ultima, perché la rete metropolitana di Roma ha bisogno di una manutenzione massiccia, vista la scarsità di interventi effettuati negli ultimi anni.

La metro di Roma - appena tre linee lunghe in totale 60 chilometri, la rete più piccola tra le grandi capitali europee - è piena di problemi. Sulla linea B la situazione ha i contorni della tragicommedia: 9 treni su 22 a disposizione sono in attesa di manutenzione delle ruote, mentre un altro paio sono fermi per riparazioni. L'intervento sulle ruote è stato rallentato da una scheda elettronica necessaria al tornio rimasta bloccata per mesi in Cina. Una volta arrivato il pezzo, il tornio è stato manomesso, complicando ulteriormente la situazione. Dopo l'atto vandalico il Campidoglio ha sporto denuncia. Risultato: con meno treni a disposizione, per garantire alla linea B frequenze entro i 10 minuti, Atac talvolta deve chiudere la B1.