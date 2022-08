Trasporti Roma e Lazio, per l'assessore Mauro Alessandri estate rivoluzione

Parlare di trasporti, a Roma o nel Lazio, è sempre come mettere il dito in una piaga che sembra non sanarsi mai. Le carte che ho aperto per Mauro Alessandri, assessore ai trasporti della Regione Lazio, mi parlano di soldi dati, e soldi tolti, che però non hanno sanato nulla, tanto che le difficoltà restano quasi invariate.

Nonostante l’annuncio di nuovi collegamenti strategici per collegare la Capitale al resto della regione poco è cambiato e meno che mai le peripezie dei pendolari costretti ogni giorno a dei veri e propri “viaggi della speranza”.

Con agosto, iniziano le ferie e le carte mi dicono che lei, assessore Alessandri, arriva alla pausa estiva con tanta stanchezza e con la sensazione addosso che le cose più interessanti e importanti ancora devono accadere. Quello che desidera infatti, è ormai di misurarsi in qualcosa di diverso che sappia risvegliare totalmente in lei quella energia che di solito riesce a farle raggiungere i nuovi traguardi. Ancora non ha chiaro se, e come ci sarà una svolta, ma è esattamente questo, quello che sta cercando.

Mauro Alessandri: "Le carte suggeriscono di fare le valige"

Per concretizzare questo desiderio, assessore Alessandri, lei sarà chiamato a difendere, ancora una volta le sue convinzioni tanto da arrivare a viverle come una vera e propria missione di vita. Ciò, da quanto leggo, glielo chiede un po’ il nuovo quadro che si sta disegnando nella sua vita ma glielo chiedono anche gli astri che attraversano il suo cielo. Lei è un Bilancia, perché nato il 21/10/1974, ed ora è sotto l’influsso di pianeti che le suggeriscono appunto, ancora una volta, di fare le valigie, nel settore lavorativo, e di riprogettare qualcosa di nuovo. In questa missione, che ha come unico scopo quello di ricostruire, mattone per mattone, una nuova strada professionale le carte consigliano di non sottovalutare l’aiuto che può venire da tutti quegli “altri” che di solito lei, assessore Alessandri, non ama coinvolgere nelle sue vicende.

Le sfide che s’intravedono all’orizzonte sono importanti ma per vincerle c’è bisogno del suo impegno, ma anche dell’aiuto di molti perché non può e non deve assolutamente perdere la chance di ricostruire il suo futuro.

Per fare questo le carte suggeriscono di procedere con cautela o meglio di valutare bene ogni decisione dopo aver osservato e valutato ogni aspetto. Non bisogna avere fretta anzi è consigliata la calma. Bisogna lasciare che ogni giorno passi con le sue ore, aspettando che arrivi quello dopo perché il cambiamento è, e sarà inevitabile pertanto bisogna lavorare affinché sia certamente positivo e migliorativo.

Tutta l’operazione chiede l’impiego di denaro ma in questo settore le carte mi dicono che lei assessore Alessandri non è stato forse proprio previdente quindi le consigliano di fare in fretta due conti e con un grosso senso della realtà pianificare il da farsi. Dovrà rendersi disponibile a correre qualche rischio perché mi creda le opportunità che le si presentano potrebbero andare ben oltre le sue aspettative anche se dovessero rappresentare una totale revisione dei suoi piani.

