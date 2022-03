Trasporti Roma, lo sciopero va deserto: circolazione di metro e bus regolare

Sciopero trasporti a Roma, stanno circolando regolarmente gli autobus e le metropolitane nonostante l'agitazione sindacale sollevata da Faisal Cisal.

Era stato indetto uno sciopero nella giornata di martedì 29 marzo per i traporti nella capitale. Sciopero proclamto dal sindacato Faisal Cisal(Federazione Autonoma Italiana Autoferrotranvieri) e che avrebbe riguardato tutti i mezzi Atac (sia di superficie che metropolitane) oltre alle ferrovie regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Uno sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle ore 20 fino al termine del servizio.

Tuttavia, nonostante l'annuncio effettuato una settimana fa, l'adesione è al momento bassa. Tutte le metro (eccetto la B dove si registrano dei ritardi) stanno circolando regolarmente così come non risultano particolari disagi al trasporto di superficie.

Su Twitter: "E questo sarebbe uno sciopero?"

Su Twitter sulla pagina di InfoAtac gli utenti esprimono perplessità e qualche polemica parlando dei disagi ai quali si erano "preparati" e che invece non ci sono stati. C'è chi è uscita di casa prima delle 8:30 proprio per evitare di non poter arrivare a lavoro e chi si lamenta dei continui disagi che da pendolare è costretta a subire.

Le motivazioni dello sciopero

Il sindacato aveva proclamato lo sciopero una settimana fa perchè, come si legge, nel post facebook: "Scioperiamo perché il futuro di Atac non può essere messo in discussione. Scioperiamo perché la qualità del servizio non può essere messa in discussione. Scioperiamo perché il rispetto per il personale non può essere messo in discussione; Scioperiamo perché abbiamo provato in tutti i modi a farci sentire, per il bene dell’Azienda, per il bene dell’utenza, per il bene del personale; Scioperiamo perché siamo stati sempre inascoltati ed ora vogliamo essere ascoltati". Fra le motivazioni comunicate vi sono l'opporsi alle esternalizzazioni di interi comparti aziendali e il progressivo depauperamento di settori operativi strategici. Il sindacato chiede inoltre l'adozione di politiche manutentive capaci di colmare il gap accumulato negli anni per garantire la sicurezza del personale e rivedere i carichi di lavoro.

Gli scioperi dei trasporti a Roma da inizio anno

Dopo quello di venerdì 14 gennaio, di lunedì 8 febbraio, di venerdì 25 febbraio e di martedì 8 marzo quello di oggi, martedì 29 marzo, è il quinto sciopero, in tre mesi, a riguardare il trasporto pubblico romano.