Tentata rapina alla stazione Trastevere: arrestato un 43enne straniero

Un uomo è stato accerchiato da 5 individui che volevano togliergli cellulare e portafogli subito dopo essere sceso dal mezzo pubblico in piazza Flavio Biondo, angolo via degli Orti di Cesare, nei pressi della stazione Trastevere.

La vittima ha provato a opporre resistenza verso i suoi aggressori, uno dei quali però lo ha preso a pugni al volto. Per fortuna nel frattempo sono arrivate sul posto le pattuglie della Sezione volanti, che hanno immediatamente bloccato H.S., cittadino bosniaco di 43 anni, impedendogli di scappare. Quest’ultimo, che ha già precedenti analoghi, è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso di persone rimaste al momento ignote. Le indagini per individuare i suoi complici intanto vanno avanti.