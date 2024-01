Travis Scott al Circo Massimo: due interrogazioni sui danni alla Torre Moletta

Il concerto del rapper Travis Scott al Circo Massimo avrebbe prodotto la "deformazione permanente” alla struttura della Torre della Moletta. L’Ingv lo avrebbe certificato a seguito dei rilievi compiuti.

Davide Bordoni, consigliere della Lega, ha dunque preparato un’interrogazione.

L'interrogazione

Una richiesta al sindaco per sapere qual sia “l’esito dei rilevamenti effettuati e quali le iniziative che si intende porre in essere per evitare il crollo”. “Al sindaco, aggiunge, chiederemo anche che riferisca in Aula, sempre che non sia troppo impegnato a farsi fotografare su qualche red carpet in giro per il mondo". Anche il senatore di FI, Maurizio Gasparri, presenterà un’interrogazione al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il concerto di Travis Scott: scosse percepite a km di distanza

Il 7 agosto scorso durante l’esibizione del rapper, erano arrivate numerose telefonate ai vigili del fuoco per segnalare “forti scosse simili a un terremoto” percepite a chilometri di distanza. Almeno 60 persone erano poi restate intossicate perché alcuni fan avevano utilizzato spray al peperoncino. Inoltre un ragazzo senza biglietto, dopo essere salito sulla Terrazza del Palatino era caduto in una buca, facendo un volo di quattro metri.

La Torre della Moletta

La Torre della Moletta sarebbe la costruzione medioevale, a pianta quadrata, in origine di proprietà della famiglia dei Frangipane e che secondo la tradizione avrebbe ospitato nel 1223 San Francesco d’Assisi durante il suo ultimo soggiorno romano.