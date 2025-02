Travolge un pedone di 57 e poi fugge: da inizio anno è l'ottavo morto sulla strada

Un uomo è morto travolto da un'auto che si è data alla fuga giovedì sera a Roma. È accaduto intorno alle 21 di giovedì sera in via Monte Cervialto, in zona Montesacro.

Inutili i soccorsi del 118

Sul posto pattuglie del II gruppo Parioli dei vigili urbani. La vittima è un uomo di 57 anni che stava attraversando la strada all'altezza del civico 182: è morto sul colpo, inutili i soccorsi del 118.

Da inizio anno è l'ottavo pedone ucciso

Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo che ha investito la vittima: il pirata rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Si tratta dell’ottavo pedone morto nella Capitale dall’inizio dell’anno.