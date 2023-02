Travolto e ucciso da un'auto: morto un 30enne a Tor Bella Monaca

Un nuovo incidente stradale mortale scuote la Capitale: un 30enne è stato travolto e ucciso da un'auto a Tor Bella Monaca. La macchina, dopo averlo travolto, è andata a schiantarsi contro delle auto parcheggiate. Alla guida c'era una donna di 46 anni, che sarà sottoposta ai test per alcol e droga.

L'incidente è avvenuto in via dell'Archeologia, poco prima dell'incrocio con via Landonio e via Labruzzi. Il 30enne non è morto sul colpo: i sanitari del 118 lo hanno trasportato in gravissime condizioni al Policlinico di Tor Vergata dove, poco dopo, è morto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Torri, per fare i rilievi del caso.