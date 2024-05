Travolto e ucciso da un furgone sulla via del Mare: 57enne muore sul colpo

Un uomo è stato investito e ucciso sulla via del Mare, all'altezza del semaforo di Tor di Valle, che collega la strada con la stazione della Roma Lido.

A centrarlo, all'altezza del chilometro del km 10.250, un furgone Volkswagen Transporter che viaggiava in direzione Ostia. L'impatto è avvenuto poco prima delle 6 del mattino di oggi, mercoledì 8 maggio.

Il soccorso del conducente

Il conducente del furgone, un uomo italiano di 57 anni si è fermato subito dopo l’impatto. Sul posto la polizia locale e il personale medico del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto fare altro che appurare il decesso della vittima.

Traffico in tilt

La strada non è stata chiusa, ma parzialmente deviata all'altezza di via dell'Ippodromo di Tor di Valle, con le auto incolonnate per diversi chilometri, pronte a uscire sulla via Ostiense. Sono in corso gli accertamenti da parte del X gruppo Mare della polizia locale per ricostruire esatta dinamica dell'incidente e per risalire all'identità della vittima, al momento ignota, in quanto l’uomo era privo di documenti. È la 50esima vittima della strada del 2024 a Roma e provincia.