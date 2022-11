Tre "Figlie di Eva" vanno in scena al Teatro Ciak il 12 e il 13 novembre

Sabato 12 e domenica 13 Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi andranno in scena al Teatro Ciak di Roma con "Figlie di Eva". Con loro, in veste di regista e di attore, anche Massimiliano Vado.

La commedia, scritta da Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello e da Michela Andreozzi, racconta la storia di tre donne, Elvira, Vicky e Antonia (l'acronima è per l'appunto EVA), legate a Nicola Papaleo, un politico disonesto e corrotto, che finora le ha aiutate in cambio di favori che gli hanno permesso di arrivare in vetta, politicamente. All'improvviso però l'uomo le scarica, non avendo più bisogno di loro. Le tre donne allora cercano di vendicarsi individualmente, ma falliscono. E allora, pur non sopportandosi tra di loro, decidono di mettersi in combutta per battere il politico sul suo stesso terreno di gioco: la politica. E così le tre ingaggiano un ragazzo bello, ma timido e impacciato. Le tre donne cercano di trasformare il ragazzo nell'uomo perfetto, per farlo candidare e battere così Papaleo alle prossime elezioni.

"È la storia di tre donne completamente diverse che diventano amiche - si legge nelle note di regia - è la vita come vorremmo che fosse, non com'è. Forse è arrivato il momento per Elvira, per Vicky e per Antonia, ovvero per le 'figlie di Eva', di capire che dietro a un grande uomo a volte non c'è nessuno, perché sono le donne che devono avere il coraggio di mettersi davanti a tutti".