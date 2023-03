Quattro giorni per celebrare il carciofo romano: un simbolo e una tradizione

Si aprirà a Roma, in via del Portico d'Ottavia, il festival del carciofo romanesco: quattro giorni per celebrare l'ortaggio simbolo e tradizione della cucina romana. Cuore di questa seconda edizione sarà, come nella prima, il quartiere ebraico ma si estenderà anche ad altri 18 ristoranti del Centro che offriranno un menù a base di carciofi.

La manifestazione esplorerà questo prodotto del territorio romano e laziale, esaltandone le qualità e i benefici per la salute e riscoprendo le tradizioni e piatti tipici su di esso basati. “Semo romani - dice lo slogan - ma romaneschi de più”. Questo ed altro nel Festival del Carciofo Romanesco: l'apertura è prevista per 28 marzo. L'iniziativa si protrarrà per quattro giorni, fino a venerdì 31 marzo.

L'iniziativa è stata organizzata da Confesercenti, ed è supportata dal Ministero dell'Agricoltura, dal Centro Agroalimentare Roma, dalla Camera di Commercio di Roma e dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea). All'apertura del Festival ci sarà infatti il minsitro dell'Agricoltura Lollobrigida. Madrina del festival sarà Mara Venier, convinta sostenitrice della manifestazione, vivendo da tanti anni nel quartiere ebraico.