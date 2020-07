Roma

Giovedì, 23 luglio 2020 - 13:06:00 Treni a singhiozzo ad agosto, via ai cantieri: bus sostitutivi per i pendolari Oltre 300 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana al lavoro su 33 cantieri per il potenziamento infrastrutturale e per la manutenzione straordinaria

Treni a singhiozzo ad agosto, via ai cantieri: iniziano i lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale sulle linee FL6 (Roma Termini – Frosinone/Cassino), FL4 (Roma Termini – Velletri/Albano Laziale/Frascati) e FL2 (Roma Tiburtina – Tivoli). Per i pendolari non resteranno che i bus sostitutivi. A causa dei lavori, la circolazione ferroviaria subirà modiche e interruzioni in archi temporali diversi dall’1 al 30 agosto, così suddivise: FL6, tratta Ciampino-Colleferro: dall’1 al 7 agosto e dal 24 al 30 agosto interruzione dalle ore 19.00alle ore 04.55 (non intaccate le fasce pendolari), con attivazione servizi bus sostitutivi. Dall’8 agosto al 23 agosto interruzione totale, con attivazione servizi bus sostitutivi per tutto l’arco della giornata;

FL4, tratta Ciampino-Frascati: dall’8 al 23 agosto interruzione totale, con servizi bus sostitutivi per tutto l’arco della giornata;

FL2, tratta Tivoli-Avezzano: dal 10 al 30 agosto interruzione totale, con servizi bus sostitutivi per tutto l’arco della giornata. I lavori consentiranno a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di intervenire sulle opere civili, sull’armamento, sugli impianti di sicurezza e segnalamento e sulla trazione elettrica, tutti interventi che garantiranno migliori performance dell’infrastruttura ferroviaria. Durante i lavori saranno impegnati quotidianamente oltre 300 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, per un totale di 33 cantieri al lavoro in contemporanea. L’investimento economico complessivo è di circa 21 milioni.