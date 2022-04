Giungla Roma. La fermata dell’Atac c’è, ma non si vede: è nascosta dall’erba

Siamo nella periferia di Roma, esattamente a via della Magliana, nei pressi della Muratella. E lo scenario offre uno spettacolo naturalistico particolare: una fermata dell’Atac infestata dalla vegetazione Locale.

La denuncia arriva da Marco Palma, consigliere del Municipio XI lista Fratelli d’Italia, che su Twitter ha scritto: “Ex Fermata Atac via della Magliana (dopo Muratella - altezza civico 1016, 50 metri più in avanti verso GRA). Le nuove non ci sono ma quelle dismesse ormai si…mimetizzano”.