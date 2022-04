Trenitalia, operaio folgorato. Lavorava alla manutenzione di una locomotiva

Un operaio è rimasto folgorato mentre eseguiva un lavoro di manutenzione in un deposito di Trenitalia a viale dello Scalo di San Lorenzo.

ul posto, oltre alla Polizia Scientifica, i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, dipendente 55enne, in codice rosso al Policlinico Umberto Primo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sui fatti indaga la Polfer.