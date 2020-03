Trovato cadavere sulla via Flaminia. È giallo: secondo caso in 16 giorni

Il cadavere di un uomo, presumibilmente di nazionalità romena e di età compresa tra 40 e 45 anni, è stato ritrovato giovedì mattina alle 10.40 in una grotta di tufo a via Flaminia, all’altezza della stazione “La Celsa”, a Roma. Il 25 febbraio, nella stessa zona, fu trovato un altro corpo senza vita.

Secondo quanto si apprende, a chiamare le forze dell’ordine sono stati due cittadini romeni. Sul posto, oltre agli uomini del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, i poliziotti del commissariato Flaminio. Sul luogo del ritrovamento anche la Polizia Scientifica e il medico legale: prima ipotesi è morte per cause naturali.

Il 25 febbraio scorso, in un tombino sempre in zona stazione “La Celsa”, fu trovato il corpo senza vita di un altro uomo. Sul corpo non furono trovati segni di violenza e si ipotizzò che l'uomo fosse morto per una caduta accidentale.