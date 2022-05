Truffa ai danni di una 92enne: rubati 100mila euro. È caccia alla truffatrice

Ennesima truffa ai danni degli anziani tra Roma e Provincia. A cadere nella trappola una donna di 92 anni di Genzano, comune dei Castelli Romani, a cui sono stati sottratti con l'inganno 100mila euro.

Il 30 aprile l'anziana riceve una chiamata anonima da un sedicente direttore delle Poste, chiedendole di pagare 6 mila euro per ritirare un pacco in giacenza del nipote. L'anziana è stata poi raggiunta da una donna che, al rifiuto, l'ha fatta chiamare dal presunto nipote che le ha detto di consegnare i monili d'oro per pagare. La 92enne, distratta dalla telefonata, è stata derubata di 100mila euro tra gioielli, oggetti di antiquariato e pietre preziose. La truffatrice si è data poi alla fuga ed è tutt'ora ricercata dalla Polizia.

Questo caso è solo l'ultimo di una lunga serie. Negli ultimi giorni è stato raggirato un 78enne a cui sono stati sottratti 18mila euro. Due giorni prima, invece, nella trappola era caduta un'anziana, convinta da un uomo, spacciatosi per tecnico del gas, a spostare in un'altra stanza 4mila euro in contanti e altri 4mila in gioielli. Soldi poi portati via dal falso operaio.