Truffa milionaria al manager della Fremantle a Roma: il raggiro è da record

Una truffa record ai danni di un manager della Fremantle, una casa di produzione che lavora in Italia e all'estero, è stato truffato per quasi un milione di euro. L'uomo, un amministratore delegato che si occupa del mercato europeo, sarebbe stato contattato da un sedicente avvocato per pagare 938 mila euro per l'acquisto di un'altra azienda con sede all'estero.

Tutto sembrava regolare, fino a dopo che è stato emesso il bonifico da più di 900mila euro.

La truffa

A dare l'allarme è stato proprio il professionista, un 55enne che vive a Casal Palocco, che ha contattato la polizia di Stato intorno alle tre del mattino di mercoledì 20 marzo dopo aver effettuato il copioso versamento. Sul posto sono arrivati gli uomini del reparto Volanti della questura di Roma, ma il caso è stato affidato al commissariato Lido. Secondo quanto raccontato, il manager sarebbe stato contattato nel primo pomeriggio di martedì 19 marzo su WhatsApp da un account riconducibile alla Fremantle, nel quale si chiedeva di pagare 940 mila euro per l'acquisto di un'altra azienda con sede all'estero.

Il bonifico

Il manager, già in passato impegnato in altre acquisizioni di aziende all'estero, in un primo momento non si sarebbe insospettito considerato che quel tipo di operazioni non sono eccezionali nei casi di aziende come la Fremantle. Dopo il messaggio, il ceo della casa di produzioni, sarebbe stato poi contattato da una sedicente avvocato che gli avrebbe fornito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. La vittima ha dunque fatto il versamento senza pensare alla truffa. Solo dopo essersi confrontato con alcuni colleghi ha capito che si era trattato di un raggiro. Successivamente, a notte inoltrata, ha chiamato la polizia.

Le produzioni di Fremantle

La Fremantle Italia è la società di produzioni dietro a tanti successi come il film di Paola Cortellesi 'C'è ancora domani', e grandi successi d'intrattenimento, come Got Talent, The X Factor, Take me out, Un posto al sole. Ha sedi a Napoli, Milano e Roma.