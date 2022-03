Tunisini rapinano e stuprano un 17enne e sua madre. Già individuati

Un minorenne romano sarebbe stato rapinato sabato notte e poi abusato per strada da due ragazzi tunisini. Quest'ultimi sarebbero saliti poi nella macchina del minorenne per farsi portare nell'abitazione del romano dove avrebbero rubato 300 euro e seviziato la madre del ragazzo. I tunisini sono stati arrestati dalla polizia.

Un racconto violento e scabroso quello condiviso da un minorenne romano e da sua madre, vittime entrambi di rapina e di abusi sessuali da parte di un 17enne e un 18enne tunisini nella notte fra sabato e domenica.

Rapinato e stuprato per strada

Il 17enne romano, intorno alle 3.30 di notte di domenica 20 marzo, sarebbe stato raggiunto da due tunisini per strada, in zona Casal Monastero, mentre era intento a salire nella sua minicar per tornare a casa. I due malviventi lo avrebbero bloccato e costretto a farsi dare i soldi presenti nel portafogli del ragazzo. Non contenti lo avrebbero poi obbligato a sdraiarsi a terra, come racconterà successivamente il ragazzo, e ad avere un rapporto sessuale con i due. Dopo l'abuso i due costringono il ragazzo a salire nella sua macchina e a portarli nella sua abitazione. Una volta giunti nell'abitazione del romano trovano la madre del ragazzo, di 50 anni, e, sempre secondo i racconti, costringono la donna ad avere un rapporto sessuale con uno dei due mentre l'altro ruba i soldi presenti in casa, dopo continue sevizie.

Presunti aggressori bloccati a San Giovanni

I due tunisini poi scappano con la minicar e il cellulare del ragazzo. E' grazie alla denuncia della donna e del ragazzo e il cellulare rubato che gli agenti della Polizia riescono a rintracciare i due aggressori a via dell'Amba Aradam e bloccarli. I due vengono arrestati e condotti al commissariato Viminale.

Sono in corso le indagini da parte della procura. I tunisini sono accusati di rapina aggravata e stupro.