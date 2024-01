Turismo, dai 5 stelle agli Airbnb: la ricezione fa show con l'Albergatore Day

Il mondo della ricezione alberghiera a tutto tondo. Dai fornitori ai proprietari, passando per realtà ricettive come airbnb e tematiche legate agli affitti brevi. Il 24 gennio va di scena al Parco dei Principi la XX edizione dell'Albergatore Day.

A fare gli onori di casa il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli.

La tavola rotonda

Alle ore 11.15 avrà inizio la Tavola Rotonda “Il vento sta cambiando. Sta arrivando finalmente la parola “fine” per il Far West degli affitti brevi? Le decisioni delle autorità competenti confermano la grande truffa della shadow economy. La realtà smentisce la politica ed almeno un decennio di scelte assenti o timide”, cui parteciperanno il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il Consigliere del Ministro del Turismo per i Rapporti Istituzionali On. Gianluca Caramanna, l’Assessore a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Direttore della Direzione del Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio Paolo Giuntarelli e la Responsabile Politiche Pubbliche e Relazioni Istituzionali Airbnb Valentina Reino.

Realtà in scena

Una giornata per riflettere sul passato e puntare al futuro, con il dibattito del pomeriggio: “Uno sguardo al passato per programmare il futuro del sistema turistico-alberghiero. Cosa è cambiato in 20 anni e cosa cambierà ancora?”.no sguardo al passato per programmare il futuro del sistema turistico-alberghiero. Cosa è cambiato in 20 anni e cosa cambierà ancora?”. Due le aree tematiche legate al dibattito: "Le prospettive per la filiera turistica italiana: gli strumenti finanziari a supporto", a cui prenderà parte Roberto Gabrielli – Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo. La seconda: "Innovazioni e tendenze in atto nel settore dell’hôtellerie".

Il mondo degli hotel a tutto tondo

Come detto saranno molti i protagonisti in campo nella giornata dell'Albergatore. Dai fondi economici alle banche, dalle Aziende che forniscono il food a quelle degli arredi, dall'e-commerce alle agenzie di viaggio.