Turismo, Federalberghi: “Nel 2022 una prima ripresa: 2023 sarà decisivo”

“Il 2022 è stato segnato da una consistente ripresa dei flussi, trainati dai grandi eventi succedutisi in città, ma non è stata purtroppo sufficiente a portare l’equilibrio finanziario alle nostre aziende, ancora fortemente esposte con il sistema creditizio a causa della pandemia. Il 2023 per certi versi sarà decisivo” lo ha detto Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, parlando all'Albergatore Day, l'evento, giunto alla sua XIX edizione, che riunisce gli esercenti del settore alberghiero romano.

Il presidente, se da una parte ha sottolineato i risultati migliori raggiunti nel corso del 2022, dall'altra ha ricordato i tanti problemi che hanno pesato su questa ripresa, facendo sì che la maggior parte delle imprese del settore si trovino ancora con una redditività passiva. “La mancanza di visitatori dei primi 3 mesi - ha spiegato Roscioli - l’aumento esponenziale dei costi di energia, materie prime e servizi, la perdurante chiusura di una larga fetta di mercati, hanno fatto sì che rispetto al 2019 i dati di fatturato (che avevano registrato nel 2020 un -82,25% e nel 2021 un -75%) dopo un primo semestre 2022 al -40,23% si siano chiusi per il terzo anno di seguito in passivo in termini di redditività. Per questo il 2023 sarà decisivo”.

Il presidente Roscioli ha poi ricordato l'importanza dei grandi eventi che si svolgeranno a Roma nei prossimi anni, “eccezionali opportunità future che riguardano l’economia dell’intera Italia, come l’Expo 2030".

“Serve collaborazione con le istituzioni”

"Dobbiamo lavorare tutti insieme - ha concluso Roscioli - operatori e Istituzioni, per confermare i recenti risultati e colmare finalmente il gap di servizi, infrastrutture e immagine accumulato negli ultimi dieci anni che separa tuttora la nostra dalle altre grandi Capitali mondiali, perché il successo turistico di Roma, città speciale e unica, con un brand dall’appeal internazionale fortissimo, può significare il successo di tutto il Paese”.

In risposta a questo appello del presidente di Federalberghi Roma, il sindaco Gualtieri ha risposto, internvenendo all'evento: “Voglio annunciare una iniziativa per l'istituzione di un tavolo di coordinamento amministrativo per offrire all'imprenditore alberghiero l'opportunità di confrontarsi con un unico interlocutore per risolvere più rapidamente tanti temi burocratici e autorizzatori necessari per investire e operare al meglio qui a Roma".