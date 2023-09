Turismo, il Campidoglio: "Il Governo regolamenti il comparto extralberghiero"

Il Campidoglio batte i pugni. E sul turtismo chiama in ballo il Governo Meloni. "Solo l'esecutivo italiano si ostina a non regolamentare l'extralberghiero". Lo ha affermato Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a turismo, grandi eventi, moda e turismo, intercettato dall'Adnkronos a margine di una riunione in Campidoglio.

Onorato all'attacco

"È assurdo che il Comune non possa limitare le aperture in una specifica zona di Roma, già peraltro penalizzata da questo fenomeno - ragiona Onorato - Mettere un freno sul sito Unesco è un dovere. Ci sono condomini ormai senza residenti. Succede da noi e in tutte le altre città ad alto interesse turistico come Firenze, Venezia, Milano e Napoli, ma siamo con le mani legate".

Il paragone con New York

L'assessore sottolinea come, al contrario di Roma, "New York decide" e "fa significative restrizioni alle piattaforme online per evitare l'aumento esponenziale dei prezzi degli affitti" e "nella stessa direzione vanno le principali metropoli mondiali: da Amsterdam a San Francisco, da Barcellona a Parigi", mentre qui "il governo non fa nulla".