Turismo, sbarca all'Isola Tiberina il CitizenM, l'hotel dei sogni è a Roma

CitizenM ha aperto le porte del suo primo hotel in Italia: il citizenM Rome Isola Tiberina. La nuova apertura di Roma rappresenta la 33ma nel portfolio del brand, simbolo del continuo impegno di citizenM nel suo progetto di espansione globale.

Per il suo debutto in Italia, l'innovativo brand di origine olandese ha scelto la Città Eterna, dove lo scorso 4 dicembre ha aperto la sua prima insegna sul Lungotevere de' Cenci, a pochi passi dal ghetto ebraico e da Trastevere, dal Pantheon, dal Foro Romano e dal Colosseo.

Location strategica

Una location strategica, al crocevia storico e culturale della Roma imperiale e di quella dei loft industriali e della poster art, scelta per intercettare una nuova generazione di viaggiatori moderni e dinamici, che quando si spostano per lavoro e turismo apprezzano hotel dove dormire e lavorare circondati da arte contemporanea, arredi di design e un servizio F&B 24 ore su 24. L'edificio che ospita il nuovo hotel è stato progettato e costruito alla fine degli anni Cinquanta dall'architetto Eugenio Montuori e occupa una superficie totale di circa 7.000 metri quadrati distribuiti su cinque piani. Acquistato nel 2020 grazie a un fondo gestito dalla società di gestione patrimoniale indipendente Colliers Global Investors Italy, è stato attentamente ristrutturato per trasformarsi da luogo ad uso commerciale in un hotel moderno e accessibile che coniuga l’heritage della città allo stile unico del brand.

Ecosostenibile

I lavori di restauro hanno infatti conservato le grandi finestre che caratterizzano gli hotel di citizenM in tutto il mondo, offrendo agli ospiti una postazione di osservazione strategica sulla città e l’Isola Tiberina. Nelle settimane precedenti l’apertura, ha ospitato una mostra temporanea di ritratti che ha trasformato il citizenM Rome Isola Tiberina in un museo a cielo aperto, come continuazione della serie citizens of the world. Un’iniziativa con cui il brand ha salutato ufficialmente la città celebrando l’intuito, la creatività e lo spirito aperto e cosmopolita della sua comunità, rappresentata da sei cittadini di Roma che con il loro ingegno e talento stanno rompendo gli schemi dei loro rispettivi settori professionali. Per quanto riguarda l’impegno del brand nel campo della sostenibilità, citizenM Rome Isola Tiberina è stato costruito rispettando elevati standard ambientali, che comprendono efficienza energetica, gestione delle risorse idriche e riduzione dei rifiuti, e sta lavorando per ottenere la certificazione Leed Gold.

Le tariffe

Con tariffe a partire da 159 euro, il nuovo albergo citizenM di Roma offre a questi viaggiatori tutto ciò di cui hanno bisogno, ad un prezzo corretto ed eliminando tutto ciò che è superfluo. Le 162 camere, distribuite su 5 piani, sono dotate di tutto ciò che serve a rilassarsi - un letto king size XL, una grande doccia con soffione a pioggia e led colorati e finestre insonorizzate - e tecnologicamente avanzate. Utilizzando il MoodPad in dotazione oppure scaricando la pluripremiata app di citizenM è infatti possibile, con un solo tocco e senza nemmeno alzarsi dal letto, controllare agevolmente la temperatura e l’illuminazione della stanza, regolare l’apertura delle tapparelle, programmare la sveglia al mattino e approfittare del sistema di entertainment con Tv HD con funzionalità di streaming.

Le camere

Le camere e le aree comuni sono caratterizzate da interni di design, linee pulite, arredi moderni e dai colori vivaci tipici di citizenM. Sia gli interni che gli esterni sono stati progettati da concrete, collaboratore di lunga data di citizenM ad Amsterdam, in collaborazione con lo studio di architettura locale Artelia. Fondamentale per il brand è l'impegno nei confronti dell'arte, che prende vita attraverso collaborazioni con artisti sia emergenti che affermati per ciascuno dei suoi nuovi hotel. Per il nuovo hotel di Roma, il brand ha incaricato UNO, un artista residente a Roma dal 2000 e noto per i suoi murales di street art. Uno ha creato una straordinaria opera d'arte intitolata Guarda in Alto, 2023 - un omaggio alla città di Roma. Il soffitto di 402 metri quadrati del piano terra, che parte dalla terrazza esterna coperta e si estende fino al soggiorno, è stato dipinto a mano con più di 80 colori diversi.

Aperto all'arte

All'interno, si può ammirare una selezione di opere degli artisti italiani Piero Percoco e Camillo Pasquarelli, curata in collaborazione con l'italiana Elisa Medde, residente ad Amsterdam. Le opere di Percoco, noto per l'uso vivido del colore e della fotografia in stile documentario, danno uno sguardo satirico agli aspetti della vita moderna nel Sud Italia, mentre le fotografie di Pasquarelli ritraggono alcuni dei migliori bar di Roma e catturano l'essenza della città. Per le opere d'arte in camera, le opere sono state acquistate dal fotografo padovano Andrea Tonnellotto, noto per il suo uso della Polaroid.

Il Chief Marketing Officer di citizenM

Robin Chadha, Chief Marketing Officer di citizenM, afferma: "Siamo davvero entusiasti di aprire le porte della nostra prima struttura in Italia. Con il citizenM Rome Hotel Tiberina portiamo una ventata di freschezza e novità in una delle città e destinazioni turistiche e business più richieste del mondo, che in questi mesi sta vivendo un periodo di particolare vivacità e fermento. Con la nostra formula unica, ci proponiamo come protagonisti di questo “nuovo Rinascimento” dell’ospitalità romana, offrendo alla città un nuovo punto di riferimento per gli smart workers, le srta-up e le aziende giovani e innovative e i cittadini del mondo alla ricerca di un luogo dove incontrarsi ed incontrare la città. Auspichiamo che questa sia solo la prima di una serie di nuove aperture in Italia”.