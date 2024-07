Turista mongola fa shopping a San Lorenzo in Lucina, ruba 2 borse griffate per 6 mila euro

Una donna è entrata in una nota boutique griffata di Piazza San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma , e ha tentato di rubare due costosissime borse del valore complessivo di 6 mila 200 euro.

Dopo averle nascoste in uno zaino schermato per eludere i controlli elettronici antitaccheggio, la donna ha tentato di superare le casse. I suoi movimenti sospetti non sono passati inosservati. Un addetto alla sicurezza l'ha bloccata mentre tentava di oltrepassare le casse senza pagare.

I commessi chiamano i carabinieri sulla piazza: arrestata e processata

Il personale del negozio ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, a pochi passi dal luogo dell’accaduto. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, la donna invece, una elegante 39enne originaria della Mongolia, è stata arrestata e condotta presso nel palazzo di giustizia di piazzale Clodio dove il tribunale di Roma ha convalidato la misura precautelare per furto aggravato.