Turisti gladiatori al Colosseo, la sfida di Smeriglio ad Airbnb: “Finanziate responsabilmente senza chiedere nulla in cambio”

“Le nostre perplessità sulla rievocazione storica gladiatoria all’interno del Colosseo per 16 clienti Airbnb permangono. Abbiamo avviato nelle scorse ore un’interlocuzione con la piattaforma per ribadire la nostra posizione. Il tema non è il rapporto pubblico-privato o la volontà di grandi brand di sostenere la tutela e la conservazione ma evitare un utilizzo svilente del nostro patrimonio storico-artistico, soprattutto quando si tratta di un monumento unico al mondo come il Colosseo''.

Parole chiare quelle del'assessore alla Cultura, Massimliano Smeriglio che definiscono il forte imbarazzo cui è stata reso noto l'accordo tra il parco del Colosseo e il gigante degli affitti brevi. E Smeriglio ribadisce: "La nostra posizione rimane ferma. Sarebbe un grande segnale se Airbnb ribadisse il finanziamento nella logica della accountability e responsabilità sociale d’impresa senza chiedere nulla in cambio''.

Overtourism, il tavolo resta aperto

''Inoltre, sul tavolo rimane, soprattutto, il tema dell’impatto dell’overtourism nella città di Roma, come nelle principali mete turistiche del nostro Paese, per il quale è necessaria e urgente una reciproca collaborazione. Le cittadine e i cittadini romani, soprattutto anche alla vigilia di un appuntamento così importante come il Giubileo, hanno bisogno di risposte che non possono essere rimandate. La nostra è una piena disponibilità ad affrontare possibili soluzioni che tengano conto delle esigenze della città”.