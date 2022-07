Tutti i volti di Paolo Calabresi: lo spettacolo surreale a Castel Sant’Angelo

Tutti i volti di Paolo Calabresi all'ombra di Castel Sant'Angelo. L'attore note per aver recitato nella Serie tv Boris e nella trilogia Smetto Quando voglio, dà appuntamento venerdì 8 luglio al Bibliobar di Roma, sul Lungotevere Castello, per la kermesse Letture d'Estate.

Calabresi, accompagnato da Alberto Caviglia, parlerà al pubblico del suo "Tutti gli uomini che non sono" (edito da Salani). Partendo da una serie di interpretazioni che Calabresi ha davvero realizzato, in un crescendo di situazioni surreali che mescolano continuamente finzione e realtà, questo romanzo racconta le portentose capacità nascoste che tutti possiamo tirar fuori quando crediamo di non aver più nulla da perdere.

Giovedì 7 luglio, invece, prosegue il ciclo “Dante per tutti”, il progetto di Luca Maria Spagnuolo che dal 2015 diffonde la cultura e la civiltà medievali attraverso la Divina Commedia, l’arte e la letteratura. Giovedì focus su l’Inferno Canto X - Farinata degli Uberti.