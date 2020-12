Roma

Lunedì, 7 dicembre 2020 - 16:15:00 Ubriaca prende a calci bus Atac e carabinieri: voleva salire fuori fermata La donna, in forte stato di alterazione a causa dell'alcol, voleva far di tutto pur di salire sul bus i via Prenestina: denuciata

Interruzione al pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Per queste accuse i carabinieri hanno denunciato una 32enne, in stato di alterazione a causa dell'alcol, che domenica pomeriggio ha preso a calci un bus Atac che viaggiava su via Prenestina. La 32enne, che pretendeva di salire sull'autobus 150F anche se non c'era la fermata, ha poi aggredito i militari della stazione Roma Centocelle intervenuti sul posto.