Ubriaco alla guida finisce con l'auto sui binari, interrotta 7 ore la tratta

Ubriaco alla guida è finito con l'auto sulle rotaie della linea Termini-Centocelle. L'atipica scena - ma non nuova su quei binari - si è presentata ai soccorritori intervenuti alle 4:00 di giovedì mattina all'altezza di via Giolitti (civico 271), tra ponte Casilino e la stazione ferroviaria.

Atac è stata poi costretta a interrompere l'ultima tratta del servizio con i passeggeri che hanno dovuto utilizzare i bus e i tram delle linee 105, 5 e 14. Cominciate le operazioni di rimozione della vettura le stesse sono terminate dopo circa 7 ore, intorno alle 11.

Vigili e Pompieri

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco con la squadra 1/A e l'autogru AG/10. Per accedere ai binari è stato necessario tagliare una parte della ringhiera di protezione che divide la ferrovia dalla strada.

Ubriaco il conducente

Eseguiti gli accertamenti sulla Opel Astra rimasta bloccata sulle rotaie i caschi bianchi hanno appurato come alla guida ci fosse un uomo albanese di 39 anni. Sottoposto dagli agenti all’alcol test è risultato positivo. Per l'uomo é scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, con immediato ritiro della patente di guida.

I precedenti

Questo è solo l'ultimo caso di mezzi privati che interrompono le linee del trasporto pubblico. A Centocelle, il 16 marzo un'auto ha bloccato per un'ora un tram e, di conseguenze, un intero quartiere. Una scena simile c'era stata sempre a marzo ma dello scorso anno con un'auto sui binari, all'altezza di via Santa Bibiana.