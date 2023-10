Ubriaco in moto, semina il panico a piazza di Spagna: multa da 10mila euro

In sella alla sua moto, senza casco e completamente ubriaco ha seminato il panico tra la folla di turisti a piazza di Spagna, in pieno centro storico a Roma. Prima di esser bloccato, i vigili che gli avevano intimato l'alt hanno dovuto faticare non poco. Un inseguimento da film a sirene spiegate tra i vicoli del Tridente.

Alla fine, dopo una serie di infinite di infrazioni e dopo aver rischiato di investire una bambina, è stato bloccato dagli agenti del I gruppo comandati da Stefano Napoli.

Inseguimento da film

Una scena di ordinaria follia nel cuore della città. L'uomo, un 47enne italiano, è stato denunciato e, oltre a una multa che sfiora i 10mila euro, ha ottenuto anche il ritiro della patente e una segnalazione alla Prefettura. Insomma, un vero recordman dell'illegalità che, nel giro di 10 minuti, ha messo a ferro e fuoco le strade del Centro, sfrecciando a tutto gas e imboccando almeno una decina di strade contromano. Il tutto senza casco e con un passeggero terrorizzato in sella. A inseguirlo ben 4 volanti dei Vigili.

Ubriaco e senza assicurazione

Portato al Comando per il riconoscimento e gli esami al narcotest e all'etilometro (aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge), ha dovuto fare i conti con il codice della strada: gli agenti del I gruppo gli hanno contestato una serie di infrazioni che una persona normale commette in due vite. Un verbale record di 9.936 euro a cui va aggiungo il ritiro del mezzo perché - per non farsi mancare nulla - era privo di assicurazione e revisione.

La difesa

"MAcchè ubriaco - avrebbe detto il motociclista senza regole ai Vigili - ho bevuto solo un paio di drink". Fortunatamente il dispositivo di controllo della Polizia Locale, messo a punto proprio dal Comandante Stefano Napoli - ha funzionato ed ha evitato che il centauro potesse far davvero male ai tanti turisti che affollano l'area di piazza di Spagna.