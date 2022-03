Ubriaco si rifiuta di pagare e distrugge il bar: 53enne arrestato a Roma

Un uomo ubriaco ha danneggiato gli interni di un bar a Roma dopo essersi rifiutato di pagare la bevanda alcoolica appena consumata. Il 53enne è stato fermato dalla polizia e non potrà per due anni accedere nei locali del quartiere Appio San Giovanni.

Un uomo, in evidente stato di alterazione, è entrato lunedì 28 febbraio in un bar della capitale in zona Appio San Giovanni per chiedere una bevanda alcolica. Dopo averla consumata l'uomo ha iniziato a inveire contro il titolare rifiutandosi di pagare. Dopo aver minacciato di morte l'esercente l'uomo, un 53enne, ha iniziato a danneggiare gli interni del bar.

Divieto di avvicinamento nei locali della zona per due anni

L’uomo è stato bloccato ed arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio; dopo l’udienza di convalida il Tribunale di Roma ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l’obbligo di permanenza notturno all’interno della propria abitazione.

All’esito degli accertamenti il Questore di Roma ha emesso nei confronti dell'uomo il Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti dell’area urbana del quartiere Appio-San Giovanni e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti degli stessi per la massima durata di anni 2.