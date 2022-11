Uccise il suo commercialista: condannato a 18 anni il titolare del bar

Vincenzo Di Benedetto, il killer del suo commercialista, il 55enne Costantino Bianchi, è stato condannato a 18 anni dal Gup di Roma. L'omicidio era stato commesso nel marzo del 2021 nel bar di cui Di Benedetto era titolare dopo una lite con Costantino Bianchi, che fu trovato a terra nel bagno con profonde ferite alla testa, colpito più volte con un mattarello.

La procura aveva chiesto 14 anni per il titolare del bar Winnig di via delle Ninfee a Centocelle, Vincenzo Di Benedetto, che nel marzo del 2021 ha ucciso il suo commercialista Costantino Bianchi e il Gup di Roma, con rito abbreviato, ha emesso la condanna a 18. Il commercialista 55enne, al termine di una lite per dei conti che non sarebbero tornati, era stato trovato massacrato nel bagno del bar con profonde ferite alla testa procurate con un mattarello. Alla lettura della sentenza a piazzale Clodio erano presenti i familiari della vittima.