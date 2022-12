Uccise la fidanzata spingendola dalle scale: condannato a 22 anni in Appello

Un uomo uccise la fidanzata spingendola giù dalle scale: ora è arrivata la sentenza d'Appello cher ha condannato l'uomo a 22 anni di carcere. La richiesta della procura era di 24 anni. L'uomo è stato quindi ritenuto colpevole in Appello, ribaltando la sentenza di assoluzione in Primo grado.

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019 nel paese di Ronciglione, in provincia di Viterbo. La vittima è Maria Sestina Arcuri. A spingerla era stato Andrea Landolfi, il suo fidanzato 33enne. Secondo la ricostruzione dei fatti, quella notte tra due è scoppiata una lite durante la quale Landolfi ha dato una spinta alla donna che è caduta per le scale ed è morta 24 ore dopo mentre era ricoverata in ospedale. In Primo grado l'uomo era stato assolto, ma la sentenza d'Appello ha ribaltato l'esito condannando l'uomo a 22 anni di carcere.