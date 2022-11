Ucraina, Alemanno: “Porteremo in piazza il dissenso contrario la guerra”

Anche la destra scenderà in piazza per chiedere la fine delle guerra in Ucraina. L'ex sindaco Alemanno, portavoce nazionale del Comitato “Fermare la Guerra”, ha dichiarato: “Porteremo in piazza il mondo di destra e del dissenso contrario alla guerra”.

“Chi pensa che la guerra in Ucraina sia destinata ad un rapido epilogo - ha spiegato Alemanno - rischia di essere drammaticamente smentito. Questo è il giudizio che emerge da tanti esperti, come il Generale Bertolini, poco ascoltati dal mainstream. Per questo il Comitato Fermare la guerra ha deciso di dare un ulteriore impulso alla sua azione politica e movimentista. Porteremo in piazza il mondo di destra e del dissenso contrario alla guerra”

La fiaccolata

In particolare il Comitato ha programmato una manifestazione a Roma per il 17 dicembre. L'iniziativa, promossa dall'appena costituito comitato territoriale, sarà costituita da una fiaccolata per le vie del centro. Un'iniziativa simile è prevista il 4 dicembre a Milano.

L'Assemblea nazionale

Sabato 26 e domenica 27, invece, il Comitato si unirà in Assemblea nazionale, con 300 delegati provenienti da tutte le Regioni. L'Assemblea comincerà alle 10 del 26 novembre. Il primo giorno l'incontro sarà riservato ai soli membri del Comitato. Domenica 27, invece, i lavori cominceranno alle 9,30 e saranno aperti al pubblico e alla stampa e ci saranno interventi anche di relatori esterni al comitato. L'assemblea si terrà presso il Roma Aeterna Hotel.