Ucraina, lo Spallanzani accoglie i profughi dell'ospedale rumeno di Sighet

Un gemellaggio fra l'ospedale Spallanzani di Roma e l'ospedale di Sighet in Romania per aiutare e curare i profughi ucraini.

Il protocollo di cooperazione firmato dall'ospedale di Sighet e dallo Spallanzani prevede "una partnership a lungo termine che consentirà il miglioramento del proprio personale specializzato, attraverso corsi di formazione sia a Roma che a Sighetu Marmatiei, ma non meno importante, l'accento sarà posto sulla selezione e l'attrazione dei laureati della Scuola di specializzazione per infermieri di Sighetu Marmatiei all'Istituto medico di Roma".

I pazienti in caso di emergenza potranno essere trasferiti allo Spallanzani

La collaborazione nasce non solo per aprire un canale preferenziale in Italia al personale sanitario dell'ospedale rumeno, ma per dare un ulteriore contributo e sostegno anche ai profughi ucraini, accolti nel nosocomio rumeno. L'accordo infatti prevede anche "il trasferimento d'urgenza di qualsiasi paziente, ucraino o rumeno, in caso di emergenza grave o di necessità di cure specialistiche dall'aeroporto di Cluj Napoca a Roma per il ricovero allo Spallanzani".