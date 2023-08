Udc, terremoto a Roma: si dimettono vicesegretario e coordinatori municipali

Ancora dimissioni all'interno dell'Udc di Roma e del Lazio. Il vicesegretario organizzativo Udc area metropolitana di Roma, Luca Sebastiani, e i coordinatori dei Municipi Roma IV, V e VI, Alessandro Conti, Tiziano Michelessi e Massimiliano Luciani, insieme a Rita Reali, già candidata al Parlamento nelle ultime elezioni, prendono le distanze dal partito e si dimettono dai rispettivi incarichi.

Bufera nel partito

In una nota, i rappresentanti dell'Udc spiegano: "Stop ai tentativi illusionistici da parte di Cesa and company. Un partito che si rifà ai valori democratici - aggiungono - deve fare della democrazia interna le fondamenta del suo agire politico. Quanto successo nell'Udc del Lazio negli ultimi tempi è inaccettabile, e dinnanzi a ciò chi governa il partito ha due strade: o indire un congresso (dopo dodici anni) in cui in maniera democratica si legittimino le posizioni a tutti i livelli, o manifestare la volontà di rompere le righe e tornare ad essere quattro amici al bar".

Cesa nel mirino

"All'esperienza e capacità politica di Cesa la scelta, ma intanto che i suoi amici giocano a fare i politici, noi prendiamo le distanze e ci dimettiamo dai nostri incarichi. Questo anche perché - concludono i rappresentanti dell'Udc - siamo stanchi dei suoi illusionismi, tra il dire una cosa e farne un'altra".