Ugl Lazio, dal Campidoglio parte il tour dedicato alla sicurezza sul lavoro

L'Ugl Lazio scende in campo per la sicurezza e la salute di datori e dipendenti e lancia “Centriamo l'obiettivo”. Il primo appuntamento in Campidoglio.

L'Unione Generale del Lavoro del Lazio denuncia l'incremento nei numeri degli degli infortuni e delle morti sul lavoro e con una serie di eventi girerà il territorio per diffondere la cultura della sicurezza e della salute.

“È una responsabilità collettiva”

Il primo appuntamento sarà nella Sala del Carroccio in Campidoglio alle 10,00 di mercoledì 7 settembre e ad avviare l'iniziativa sarà presente il Segretario Regionale Armando Valiani. “Dai numeri nazionali si evince come il dato degli infortuni rilevato al maggio del 2022 è di 323.806, contro i 219.262 del 2021, le denunce con esito mortale sono 364 contro le 434 del 2021 – si legge nel comunicato -. La stessa crescita esponenziale è avvenuta purtroppo per le malattie professionali e gli infortuni in itinere, dati preoccupanti che non accennano a diminuire. L’educazione alla salute e sicurezza diventa una responsabilità collettiva, un punto importante per la crescita del cittadino. Si può e si deve cambiare prospettiva, l- conclude - l’approccio reattivo lascia il posto a quello preventivo, attraverso un percorso virtuoso che porti un coinvolgimento ad ampia scala di tutti i cittadini.”

I relatori in Campidoglio

Alla prima conferenza parteciperanno il Dott. Tommaso De Nicola, Dirigente Inail, l’Assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino, il Segretario Ugl Roma Ermenegildo Rossi e il presidente regionale Anmil Lazio, Alberto Verzulli. Interventi anche di Barbara Pescatori, vice presidente Confcooperative Lazio, Wladymiro Wisocki, presidente dell'Associazione Lavoratori Italiani per la Sicurezza e il presidente di Ebafos Anthony Vitali. Le conclusioni sono affidate al Segretario Confederale Ugl - Vincenzo Abbrescia.