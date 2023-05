Ultima Generazione blocca l'autostrada A90 verso l'aeroporto di Fiumicino

Ultima Generazione ha bloccato il traffico verso l'aeroporto di Fiumicino sull'autostrada A91, lasciando per alcune minuti Fiumicino isolata. Gli attivisti hanno invaso la carreggiata al grido di “non paghiamo fossile”.

Legati tra di loro con un lucchetto del tipo “u lock”, gli attivisti hanno impedito il passaggio dei veicoli e hanno dialogato con gli automobilisti infuriati. Lo scopo dell'azione stavolta era contro i sussidi pubblici a favore dell'uso dei combustibili fossili, in particolare nel comparto aereo, visto il luogo scelto. Il blocco è durato alcuni minuti, poi sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno rimosso gli attivisti dalla strada, permettendo al traffico di riprendere.

“Ho 23 anni e ho paura”

"Ho 23 anni – ha detto una delle attiviste – e mi sento terrorizzata all'idea di scendere in autostrada e fare un blocco, interrompere la vita delle persone, provocare il loro disprezzo e il loro dispiacere. Ma sono ancora più terrorizzata all'idea di quello che ci aspetta. E quindi scendo in strada con coscienza e con fermezza, perché siamo davanti a un collasso climatico ed ecologico e nessuno ne parla. Nessuno ascolta gli scienziati e questo è drammatico. E io ho il diritto ma sento soprattutto il dovere di usare il mio corpo per chiedere allo Stato italiano di prendersi le sue responsabilità nei confronti degli accordi che ha firmato e di investire in una vera transizione ecologica i miliardi che ogni anno vengono presi dalle tasche dei cittadini e buttati nel fossile”.