Ultima Generazione colpisce ancora: nuovo blocco al traffico sul Raccordo

Ultima Generazione colpisce ancora: stavolta il bersaglio dell'azione dimostrativa degli attivisti ambientalisti è stato il traffico sul Grande Raccordo Anulare. Gli attivisti si sono seduti sulla carreggiata tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, scatenando come sempre l'ira degli automobilisti.

Gli attivisti hanno poi postato il video sui loro social. In una storia instagram si vedono dieci attivisti che, allargando una rete, entrano nella sede stradale del Raccordo pronti a sedersi e a bloccare il flusso dei veicoli.

L'intervento della Polizia

Subito si è formata una coda lunga alcuni chilometri ed è cominciata la solita scena con gli attivisti seduti e gli automobilisti infuriati che gli gridano contro improperi. Prima che la situazione potesse scaldarsi sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno preso di peso gli ambientalisti, costringendosi a lasciare libero il passaggio. Successivamente i dieci attivisti sono stati condotti in commissariato e denunciati. Per i dieci è scattato un foglio di via obbligatorio, come era già successo a quelli che lunedì hanno bloccato il traffico sull'Appia.