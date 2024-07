Ultima generazione, in 3 a processo per il blitz alla fontana della Barcaccia

Tre attivisti di Ultima Generazione sono andati a giudizio per il blitz del primo aprile del 2023 quando gettarono liquido nero nella fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna a Roma.

Per loro il processo, dopo l'udienza predibattimentale svolta oggi in tribunale, è stato fissato al prossimo primo ottobre.

L'accusa di imbrattamento

Nei loro confronti l'accusa è di imbrattamento di un bene culturale. Nell'azione gli attivisti ecologisti utilizzarono un liquido a base di carbone vegetale. Non è il solo blitz che gli attivisti hanno messo in atto: numerosi i blocchi autostradali e del Gra. Sempre in zona piazza di Spagna, la scorsa settimana, attiviste di Bruciamo Tutto hanno imbrattato con la vernice rossa la scalinata di Trinità de' Monti per avere risposte sulla violenza alle donne.