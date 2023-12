Umberto I, allarme incendio e paura al pronto soccorso: era una tubatura rotta

Attimi di paura al Policlinico Umberto I dove poco dopo le 20.30 è scattata la procedura anti incendio per la diffusione di fumo nel reparto posto al di sopra del pronto soccorso.

Ad intervenire immediatamente le squadre anti incendio dell'ospedale che, sin da subito, hanno accertato che non si trattava di fumo, ma di vapore generato dalla rottura di un tubo nella colonna portante.

Evacuate trenta persone

Sul posto sono anche arrivati i Vigili del Fuoco che per precauzione hanno fatto spostare una trentina di pazienti in altre zone dell'ospedale. Inizialmente si pensava a un incendio che provenisse dall'area Tac, poi - una volta effettuato il sopralluogo - si è accertato che si trattava di vapore acqueo dovuto alla rottura di una tubazione di acqua calda in un locale del reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare. Le attività dell'ospedale non sono mai state interrotte