Cade e muore con il monopattino. La procura apre un'inchiesta sull'incidente

Antonio Supino, un uomo di 71 anni è morto in un incidente in monopattino mercoledì 9 novembre. Cadendo dal mezzo, l'uomo ha battuto la testa. Trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I, è morto poco dopo.

La polizia sta ancora indagando sulle dinamiche.

L'incidente

L'incidente è avvenuto tra le 7 e le 8, in via Anapo, vicino Villa Ada. A quell'ora alcuni residenti, svegliati dallo schianto del monopattino, si sono affacciati e hanno visto Antonio Supino riverso sull'asfalto vicino a una chiazza di sangue e hanno subito chiamato i soccorsi. L'uomo, cadendo dal monopattino, è andato a sbattere la testa contro alcuni scooter parcheggiati. È intervenuta un'ambulanza che ha trasportato Antonio d'urgenza al policlinico Umberto I, ma i traumi subiti erano troppo gravi e purtroppo è deceduto poco dopo aver raggiunto l'ospedale.

Le indagini

Sul posto è intervenuta che la polizia scientifica per capire le dinamiche dell'incidente. Per il momento si stanno battendo diverse piste. La polizia ha acquisito i video delle telecamere di sorveglianza dell'area per verificare le cause. Non si esclude l'ipotesi del malore improvviso. Ma si considera anche la possibilità che la caduta sia stata causata da una buca o da un pirata della strada che ha urtato il monopattino, facendogli perdere il controllo.