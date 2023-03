Un bambino di quattro anni cade dal secondo piano all'Alessandrino: è grave

Un bambino di quattro anni è precipitato da un balcone al secondo piano. Il piccolo è stato trasprtato d'urgenza in ospedale. È grave.

L'incidente è accaduto alle 7,30 del mattino in via dei Fiori, nel quartiere Alessandrino, alla periferia est della città. Si ipotizza che il bambino si sia arrampicato su una scaletta che si trovava sul balcone. Poi deve essere scivolato, cadendo di sotto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche la Polizia, che sta indagando sul fatto. Il piccolo è stato trasportato al Policlinico Gemelli: è in pericolo di vita. Attualmente è tenuto in coma farmacologico.