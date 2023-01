Un disastro di commedia arriva in scena al Nuovo Teatro Orione

Al Nuovo Teatro Orione in scena arriverà un “disastro”. Cioè un “disatro di commedia”. Questo il nome dello spettacolo teatrale che arriverà sul palco dal 2 al 26 dicembre. Versione italiana dello spettacolo inglese “The Show that goes wrong”, un successo mondiale che adesso è sbarcato anche a Roma.

La trama è presto detta: una compagnia sgangherata di attori riceve un'ingente somma di denaro e decide di usarla per dare vita allo spettacolo più importante della loro carriera, incentrato su un omicidio avvenuto negli anni '20 del West End. Si tratta quindi di uno spettacolo nello spettacolo, in cui gli attori, che interpretano attori, non si ricordano le battute e in cui le scenografia cominciano a rompersi pezzo per pezzo. Il tutto condito con battute, paradossi, colpi di scena.

Lo spettacolo ha ricevuto molti premi, tra cui due Olivier Awards, un WhatOnStage Award, un BroadwayWorld Uk, un Premio Molière, un Tony Awarde e un Drama Desk. Appuntamento dal 2 al 26 febbraio: giovedì e venerdì lo spettacolo andrà in scena alle 21. Sabato andrà in scena sia alle 17 che alle 21. Domenica invece solo alle 17.