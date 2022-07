Un milione di vongole in padella, arrivano le spaghettate selvagge

Vongole, vongole e ancora vongole. Almeno un milione, per una festa che si rispetti. A Fiumicino non baderanno a spese per la sagra annuale degli spaghetti alle vongole lupino.

La città è pronta ad ospitare migliaia di "affamati" turisti, pronti a gustare la specialità del giorno. Dal 29 luglio al 7 agosto a Fiumicino non si parlerà di altro. L'obiettivo? Valorizzare la cucina tradizionale laziale, il pescato locale e fare beneficenza. Parte del ricavato sarà infatti devoluto a un ente meritorio. E per chi non ama gli spaghetti ci saranno fritture, soutè e insalata di polpo.

Ogni giorno decine di pentole cucineranno le vongole a partire dalle 19. Consiglio agli avventurieri: portare una doggy bag bella grande, così da evitare gli sprechi.