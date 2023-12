“Un nuovo campo largo per battere le Destre”, il Psi romano va a congresso

Appuntamento domenica 17 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Direzione nazionale del PSI di via Santa Caterina da Siena, 57 con il Congresso del PSI di Roma. Il candidato alla Segreteria è il segretario uscente Andrea Silvestrini.

“Il congresso del PSI di Roma sarà un'importante occasione di confronto per l’intero centrosinistra capitolino - afferma Silvestrini - un momento di dibattito necessario per dare un nuovo slancio e vitalità al campo largo per battere le destre”.

Tutti gli ospiti della politica e della società civile

Al Congresso parteciperà il Segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, ed il Segretario regionale Gianfranco Schietroma. Tra gli ospiti, l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, Enzo Foschi Segretario PD Roma, Guglielmo Calcerano Segretario dei Verdi, Linda Meleo Capogruppo 5 Stelle Assemblea Capitolina, Flavia De Gregorio di Azione, Adriano Labucci di Sinistra italiana ed i Sindacati confederali, Alberto Civica segretario generale UIL Roma, Natale Di Cola della CGIL.

Saranno presenti anche Mario Colamarino del Circolo Mario Mieli, Julian Colabello di Reds, Fabrizio De Santis di ANPI, Piero Latino di Associazione Art.1 e Federico Lobuono di La Giovane Roma.